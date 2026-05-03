Neuer Stadtchef in Rheinböllen
Bernadette Jourdant übergibt Amt an Christian Klein
Bernadette Jourdant vereidigte ihren Nachfolger Christian Klein und übergab ihm während einer Stadtratssitzung die Ernennungsurk
Bernadette Jourdant vereidigte ihren Nachfolger Christian Klein und übergab ihm während einer Stadtratssitzung die Ernennungsurkunde.
Dupuis Werner. Wernr Dupuis

Nachdem Rheinböllen Bürgermeisterin Bernadette Jourdant zuletzt ihren vorzeitigen Rücktritt vom Amt bekannt gegeben hatte, wurde sie nun verabschiedet und ihr Nachfolger Christian Klein vereidigt. Zeit für einene kurzen Rück- und Ausblick.

Lesezeit 2 Minuten
Stolz auf das Erreichte, gepaart mit Wehmut und einer Träne angesichts des Abschiedes sowie Vorfreude auf das Zukünftige, das kennzeichnete die Stimmung in der jüngsten Sitzung des Stadtrates von Rheinböllen. Verabschiedet wurde nach fast zwölfjähriger Amtszeit Stadtbürgermeisterin Bernadette Jourdant.

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