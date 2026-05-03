Nachdem Rheinböllen Bürgermeisterin Bernadette Jourdant zuletzt ihren vorzeitigen Rücktritt vom Amt bekannt gegeben hatte, wurde sie nun verabschiedet und ihr Nachfolger Christian Klein vereidigt. Zeit für einene kurzen Rück- und Ausblick.
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Stolz auf das Erreichte, gepaart mit Wehmut und einer Träne angesichts des Abschiedes sowie Vorfreude auf das Zukünftige, das kennzeichnete die Stimmung in der jüngsten Sitzung des Stadtrates von Rheinböllen. Verabschiedet wurde nach fast zwölfjähriger Amtszeit Stadtbürgermeisterin Bernadette Jourdant.