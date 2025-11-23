Ortschefin in Rheinböllen Bernadette Jourdant tritt als Bürgermeisterin zurück 23.11.2025, 20:50 Uhr

i Bernadette Jourdant ist seit Juli 2014 Stadtbürgermeisterin von Rheinböllen, nun kündigt sie ihren Rückrtitt zum 30. April 2026 an. Werner Dupuis

Seit mehr als zehn Jahren prägt Bernadette Jourdant als Bürgermeisterin der Stadt Rheinböllen die Geschicke der Stadt, gestaltete so manche positive Entwicklung. Nun hat sie entschlossen, ihr Amt im kommenden Jahr niederzulegen.

Bernadette Jourdant hat angekündigt, ihr Amt als Bürgermeisterin der Stadt Rheinböllen zum 30. April 2026 niederzulegen. Im Gespräch mit unserer Zeitung nennt sie hauptsächlich gesundheitliche Gründe infolge der großen Belastung in dem Ehrenamt für die Entscheidung, die ihr spürbar schwergefallen ist.







