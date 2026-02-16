Karneval im Hunsrück Beltheim trotzt am Rosenmontag mit Power jedem Schauer Philipp Lauer 16.02.2026, 19:00 Uhr

i "Power in der Shower!", lautet das Motto dieser Beltheimer Fußgruppe mit ihren wunderbar gestalteten Kostümen und ihrer ansteckend guten Laune. Philipp Lauer

Beldem Helau! Mit viel guter Laune und närrischer Power trotzen die Närrinnen und Narrhallesen beim Umzug am Rosenmontag 2026 in Beltheim jedem Schauer. Manches Kostüm bot besten Regenschutz, bei anderen wiederum gehört ein bisschen Wasser mit dazu.

Der Rosenmontagszug in Beltheim ist traditionell einer der Höhepunkte des Straßenkarnevals im Hunsrück – und an der gewohnt guten Laune und den vielen begeisterten Teilnehmern am Zug und Besucher am Straßenrand tat auch der Regenschauer keinen Abbruch.







