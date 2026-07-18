Mehr als 400 Stände Beller Markt lädt zum Stöbern ein Lara Kempf 18.07.2026, 16:00 Uhr

i Neben Lebensmitteln, Geschirr und Gartenzubehör gibt es – wie bereits im vergangenen Jahr – einige Stände auf dem Beller Markt, die handgefertigte Klamotten anbieten. Thomas Torkler (Archiv)

Lebensmittel, Gartenzubehör, Klamotten: Mit seinen mehr als 400 Ständen bietet der Beller Markt jedes Jahr eine Vielzahl von Produkten an. Auch in diesem Jahr erwartet die Besucher wieder ein großes Angebot.

Der traditionelle Beller Markt lockt auch 2026 wieder in den Hunsrück. Am Mittwoch, 22. Juli, können die Besucher an Hunderten Ständen stöbern, was das Zeug hält. Was sie in diesem Jahr dort erwartet.Bereits seit Jahrzehnten hat der Markt Volksfestcharakter, zieht jährlich Massen an.







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