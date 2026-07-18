Lebensmittel, Gartenzubehör, Klamotten: Mit seinen mehr als 400 Ständen bietet der Beller Markt jedes Jahr eine Vielzahl von Produkten an. Auch in diesem Jahr erwartet die Besucher wieder ein großes Angebot.
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Der traditionelle Beller Markt lockt auch 2026 wieder in den Hunsrück. Am Mittwoch, 22. Juli, können die Besucher an Hunderten Ständen stöbern, was das Zeug hält. Was sie in diesem Jahr dort erwartet.Bereits seit Jahrzehnten hat der Markt Volksfestcharakter, zieht jährlich Massen an.