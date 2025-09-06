Seit Jahren steht der ehemalige „Sconto“-Möbelmarkt leer, nun zeigt ein Textileinzelhändler Interesse an dem Gebäude direkt an der B50. Bis dieser dort einziehen könnte, braucht es aber noch eine überörtliche Entscheidung.

Bereits seit einigen Jahren steht das Gebäude des ehemaligen „Sconto“-Möbelmarkts in unmittelbarer Nähe zur B50 leer. Nun hat der Besitzer des Areals die Einleitung des Änderungsverfahrens zum vorhabenbezoge- nen Bebauungsplan beantragt. Hintergrund: Ein Textileinzelhändler hat Interesse an dem Gebäude. Der Bebauungsplan aber lässt bis dato allein den Verkauf von Möbeln zu.

In der Beschlussvorlage wird erklärt, dass „die Art der baulichen Nutzung auf den Betrieb eines Möbel- und Einrichtungshauses mit einer Beschränkung des innenstadtrelevanten Sortiments auf max. 60 m² Verkaufsfläche und das einem Möbelhaus zuzuordnende Randsortiment auf 900 m² Verkaufsfläche beschränkt“ ist. Der Interessent am Gebäude aber plant, auf einer Fläche von bis zu 6000 Quadratmetern einen Textilhandel anzusiedeln. „Der Bebauungsplan muss also hinsichtlich des Sortiments umgewandelt werden“, erläuterte Stadtbürgermeister Andreas Nikolay. Dabei müssen die landesplanerischen Ziele des Landesentwicklungsprogramms Rheinland-Pfalz (LEP IV) berücksichtigt werden. Heißt: Es ist eine überörtliche Genehmigung für diese Änderung erforderlich.

„In der Stadtmitte steht aktuell keine derart große Fläche zur Verfügung.“

Stadtbürgermeister Andreas Nikolay

„In der Stadtmitte steht aktuell keine derart große Fläche zur Verfügung“, sagte Nikolay. Der Stadtrat sehe in der beantragten Form der Nutzung kein konkurrierendes, sondern ein ergänzendes Angebot zum Innenstadtbereich. Dass eine Neuansiedlung eines Textilwarenhändlers in der Innenstadt nicht zu erwarten sei, habe auch gezeigt, dass beim Modehaus Messerich eine Nachnutzung durch den Einzelhandel ausgeblieben sei. Daher hoffe der potenzielle Mieter des ehemaligen „Sconto“ auf eine entsprechende überörtliche Genehmigung.

Der Stadtrat Simmern jedenfalls machte den Weg dorthin im ersten Schritt frei. Er votierte einstimmig für eine entsprechende Änderung des „Bebauungsplans Como-Möbelzentrum“ und beauftragte die Verwaltung, das Verfahren zu begleiten und mit dem Vorhabenträger eine Änderung des Durchführungsvertrages abzustimmen.