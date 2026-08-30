Stadtrat für Potenzialanalyse Bekommt Simmern doch noch einen Wohnmobilstellplatz? Annalena Bischoff 30.08.2026, 15:00 Uhr

i Der Stadtrat Simmern sucht schon seit Jahren nach einem geeigneten Ort für einen Wohnmobilstellplatz (Symbolbild). Stefan Sauer/dpa

Mit dem Wohnmobil ankommen, ein paar Tage bleiben und die Stadt erkunden – Urlaub auf vier Rädern wird immer beliebter. Auch Simmern möchte von diesem Trend profitieren und startet einen neuen Anlauf in ihrer Suche nach dem geeigneten Ort.

Die Wohnmobile sind längst auf den Straßen unterwegs, in Simmern fehlt ihnen bislang ein Platz zum Bleiben. Schon seit vielen Jahren sind die Gremien der Stadt auf der Suche nach einem geeigneten Gelände. Jetzt soll eine kostenlose Potenzialanalyse zeigen, ob sich daraus für Simmern ein Projekt entwickeln könnte, das sich wirklich lohnt.







Artikel teilen

Artikel teilen