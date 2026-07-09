Antrag der BfB
Bekommt Kurfürstliche Burg in Boppard eine Gastronomie?
Aktuell befindet sich in der Kurfürstlichen Burg in Boppard sowohl die Stadtbibliothek als auch das Museum. Die Fraktion Bürger
Aktuell befindet sich in der Kurfürstlichen Burg in Boppard sowohl die Stadtbibliothek als auch das Museum. Die Fraktion Bürger für Bopaprd (BfB) will sich dafür einsetzen, dass es dort auch bald wieder ein gastronomisches Angebot gibt.
Denise Bergfeld/Stadt Boppard

Zuerst ein schönes Buch ausleihen, anschließend in historischem Ambiente ein kühles Getränk genießen: Das könnte in der Kurfürstlichen Burg in Boppard bald Wirklichkeit werden. Die Bürger für Boppard (BfB) haben für das Gebäude nämlich große Pläne.

Lesezeit 3 Minuten
Die Kurfürstliche Burg ist eines der bedeutendsten Wahrzeichen von Boppard. Um das Bauwerk in Zukunft noch mehr aufzuwerten, möchte die Fraktion Bürger für Boppard (BfB) dort wieder ein gastronomisches Angebot etablieren. Was genau geplant ist und wie der Stadtrat auf den Vorschlag reagiert hat.
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