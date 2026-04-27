Pläne für altes „Point“-Areal
Bekommt Emmelshausen neues Hotel und weitere Wohnungen?
Die Stadt Emmelshausen wünscht sich ein Hotel am Marktplatz. Wie im Gesellschaftsspiel Monopoly ist ein Hotelbau auch in der Rea
Die Stadt Emmelshausen wünscht sich ein Hotel am Marktplatz. Wie im Gesellschaftsspiel Monopoly ist ein Hotelbau auch in der Realität kein leichtes Unterfangen. Ein Investor hat nun seine Pläne im Stadtrat vorgestellt.
Philipp Lauer

Ein Hotel, mehrere Wohnungen und zahlreiche Parkplätze: Nachdem die Fläche der ehemaligen Diskothek „Point“ unmittelbar am Marktplatz in Emmelshausen einige Jahre ungenutzt war, will die Stadt dem Areal nun wieder Leben einhauchen. 

Lesezeit 2 Minuten
Bereits vor fünf Jahren wurde in Emmelshausen der große Gebäudekomplex am Marktplatz mit Geschäften und der Diskothek „Point“ rückstandslos abgerissen. Seitdem ist die Fläche ungenutzt. Dort wird sich demnächst möglicherweise jedoch etwas tun. Ein Investor stellte im Stadtrat seine Pläne für das Gelände vor.

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Rhein-Hunsrück-ZeitungBauen & Wohnen

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