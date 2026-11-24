Obwohl es technisch inzwischen wieder möglich wäre, bleibt der Fährbetrieb zwischen Boppard und Filsen eingestellt. Es fehlt an Personal. Wie sieht es bei anderen Fährbetreibern der Region aus? Könnten sie kurzfristig in die Bresche springen?
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Mal eben schnell die Rheinseite zwischen Filsen und Boppard mit dem Rad oder dem Auto wechseln – das wird auch in absehbarer Zeit nicht möglich sein. Erst verhinderte ein beschädigter Steiger am Bopparder Ufer das Übersetzen, dann das monatelange Niedrigwasser und nun ist es die angespannte Personallage bei Fährbetreiber Tony Deleu, die den Pendlern einen Strich durch die Rechnung macht.