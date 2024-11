35 Teilnehmer aus dem gesamten Rhein-Hunsrück-Kreis legten sich bei zweitägigem Fortbildungskurs in Damscheid ins Zeug Beim Vegetationsbrand gilt „Pump and Roll“: In Damscheid üben Feuerwehrleute aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis 02.11.2024, 06:15 Uhr

Christoph Wendling.

Einen Beitrag zur Sicherheit der Region hat eine Fortbildung zur Vegetationsbrandbekämpfung im Zuge der Kreisausbildung in Damscheid geleistet. Christian Albrecht, Organisator der Fortbildung sowie stellvertretender Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Rhein-Hunsrück-Kreises, und ein Ausbilderteam von @fire (internationaler Katastrophenschutz) unterrichteten 35 Personen aus dem gesamten Rhein-Hunsrück-Kreis.

An drei Ausbildungsstationen ging es um „Pump and Roll“ – die Bekämpfung von Vegetationsbränden vom fahrenden Einsatzfahrzeug aus –, um Schlauchverlegetechniken in der Vegetationsbrandbekämpfung und um den Einsatz von Handwerkzeugen und Löschrucksäcken an diversen Brandstellen.

