Projekt von Carsten Braun Beim Duo „Nebensonne“ trifft Kunstlied auf Gothic 02.10.2025, 11:00 Uhr

i Das Duo "Nebensonne" bestehend aus der Wiesbadener Sopranistin Corinne Brill und dem Pianisten und Komponisten Carsten Braun aus Gemünden, ist am 11. Oktober in Kirchberg zu hören. Sebastian Elsässer

„Do is Mussig drin“: Aus der Hunsrücker Musikszene ist Carsten Braun nicht wegzudenken. Ob Musical, Chorwerk oder Metalband, der Komponist aus Gemünden ist ein regelrechter Tausendsassa. Nun steht er mit einem Gothic-Projekt auf der Bühne.

In die Saiten greifen oder das Klavier perkussiv einsetzen – die Art und Weise, wie Ernst Horn das Klavier behandelt, das hat Carsten Braun sofort fasziniert. Rund 30 Jahre ist das nun her, damals veröffentlichten „Deine Lakaien“ ein Akustikalbum, ganz pur, nur mit Stimme und Klavier.







Artikel teilen

Artikel teilen