„Do is Mussig drin“: Aus der Hunsrücker Musikszene ist Carsten Braun nicht wegzudenken. Ob Musical, Chorwerk oder Metalband, der Komponist aus Gemünden ist ein regelrechter Tausendsassa. Nun steht er mit einem Gothic-Projekt auf der Bühne.
In die Saiten greifen oder das Klavier perkussiv einsetzen – die Art und Weise, wie Ernst Horn das Klavier behandelt, das hat Carsten Braun sofort fasziniert. Rund 30 Jahre ist das nun her, damals veröffentlichten „Deine Lakaien“ ein Akustikalbum, ganz pur, nur mit Stimme und Klavier.