Polizei vermutet Brandstiftung Bei Tiefenbach brennen 200 Heuballen Johannes Kirsch 23.07.2026, 12:15 Uhr

i In der Nähe des Tiefenbacher Sportplatzes standen am Mittwoch, 22. Juli, 200 Heuballen in Flammen. Die Feuerwehr ließ die Ballen kontrolliert abbrennen, um die Umwelt zu schützen. Andreas Roth/Wehrleiter VG Simmern-Rheinböllen

Etwa zeitgleich kam es nahe dem Hunsrückdorf Tiefenbach am Mittwoch zu drei Bränden. Die Rauchsäule war in der Umgebung deutlich zu sehen. Weshalb die Simmerner Polizei davon ausgeht, dass es sich um mutwillige Brandstiftung handelt.

Bei der derzeit anhaltenden Trockenheit sind Wald-, Flächen- und Vegetationsbrände keine Seltenheit. Doch drei Brände bei Tiefenbach, die am Mittwoch, 22. Juli, am frühen Nachmittag etwa zeitgleich gemeldet wurden, ließen die Simmerner Polizei aufhorchen.







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