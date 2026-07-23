Etwa zeitgleich kam es nahe dem Hunsrückdorf Tiefenbach am Mittwoch zu drei Bränden. Die Rauchsäule war in der Umgebung deutlich zu sehen. Weshalb die Simmerner Polizei davon ausgeht, dass es sich um mutwillige Brandstiftung handelt.
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Bei der derzeit anhaltenden Trockenheit sind Wald-, Flächen- und Vegetationsbrände keine Seltenheit. Doch drei Brände bei Tiefenbach, die am Mittwoch, 22. Juli, am frühen Nachmittag etwa zeitgleich gemeldet wurden, ließen die Simmerner Polizei aufhorchen.