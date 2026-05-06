Zu kompliziert, zu langsam, nicht mehr zeitgemäß: Beim 29. Simmerner Stadtgespräch diskutierten Lokalpolitiker und Experten, warum vor Ort vieles stockt und Kommunen sich ausgebremst fühlen. Dabei nannten sie konkrete Beispiele aus der Region.
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Die aktuelle Lage der Kommunen stand im Mittelpunkt des 29. Simmerner Stadtgesprächs am Dienstagabend im vollbesetzten großen Saal des Pro-Winzkinos. Kino, Stadt Simmern und die Buchhandlung Schatzinsel als Veranstalter hatten sich nicht nur kompetente Gesprächspartner eingeladen, sondern sich auch einen provokanten Titel ausgedacht: „Warum kriegen wir nichts mehr gebacken?