29. Stadtgespräch in Simmern Bei neuen Gesetzen mehr auf das Know-How vor Ort setzen Thomas Torkler 06.05.2026, 18:00 Uhr

i Michael Boos (von links), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen, Moritz Petry, Geschäftsführer des Gemeinde- und Städtebundes, Gastgeber Andreas Nikolay, Stadtbürgermeister von Simmern, Andreas Göbel, geschäftsführender Direktor des Landkreistages und Landrat Volker Boch diskutierten im 29. Stadtgespräch im Simmerner Pro-Winzkino über die Rahmenbedingungen, die den Kommunen das Leben schwer machen. Foto: Thomas Torkler Thomas Torkler

Zu kompliziert, zu langsam, nicht mehr zeitgemäß: Beim 29. Simmerner Stadtgespräch diskutierten Lokalpolitiker und Experten, warum vor Ort vieles stockt und Kommunen sich ausgebremst fühlen. Dabei nannten sie konkrete Beispiele aus der Region.

Die aktuelle Lage der Kommunen stand im Mittelpunkt des 29. Simmerner Stadtgesprächs am Dienstagabend im vollbesetzten großen Saal des Pro-Winzkinos. Kino, Stadt Simmern und die Buchhandlung Schatzinsel als Veranstalter hatten sich nicht nur kompetente Gesprächspartner eingeladen, sondern sich auch einen provokanten Titel ausgedacht: „Warum kriegen wir nichts mehr gebacken?







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