Verbraucherzentrale gibt Tipps Bei Netzausfall haben Kunden Anspruch auf Entschädigung Lara Kempf 29.01.2026, 10:12 Uhr

i Symbolbild: Was tun, wenn nach einem Netzausfall weder Festnetz noch Internet funktionieren? Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz gibt Betroffenen wichtige Tipps. Felix Hörhager/dpa. picture alliance/dpa

Bei einem Netzausfall, wie jüngst im Hunsrück geschehen, stellt sich oft die Frage: Welche Rechte hat man als Kunde eigentlich? Die Antwort ist: einige. Wie man sich in so einem Fall verhalten sollte, erklärt die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.

Wegen eines Anbindungsfehlers hatten rund 1300 Menschen im Hunsrück in der vergangenen Woche mehrere Tage keinen Internet- und Festnetzzugang. Der Fehler wurde seitens des Anbieters Vodafone schnell behoben. Doch wie verhält man sich, wenn plötzlich weder Internet noch Telefon funktionieren?







Artikel teilen

Artikel teilen