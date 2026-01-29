Bei einem Netzausfall, wie jüngst im Hunsrück geschehen, stellt sich oft die Frage: Welche Rechte hat man als Kunde eigentlich? Die Antwort ist: einige. Wie man sich in so einem Fall verhalten sollte, erklärt die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.
Wegen eines Anbindungsfehlers hatten rund 1300 Menschen im Hunsrück in der vergangenen Woche mehrere Tage keinen Internet- und Festnetzzugang. Der Fehler wurde seitens des Anbieters Vodafone schnell behoben. Doch wie verhält man sich, wenn plötzlich weder Internet noch Telefon funktionieren?