Vor 50 Jahren gaben sich Jupp und Brigitte Maßmann in Kastellaun das Jawort. Seither führen die beiden eine glückliche Ehe. Gefeiert wird aber nicht so groß, die beiden verbringen ihren Jubeltag lieber im gemeinsamen Urlaub.

In der Kneipe Studio K kamen sich Jupp und Brigitte Maßmann näher. Er stammt aus Sosberg und hatte schon vorher ein Auge auf die Kastellaunerin geworfen, die ihm auf der Straße aufgefallen war. So ließ er nicht locker, bis er seine Brigitte, die damals noch Dengel hieß, fand und sie sich kennenlernten. Bei ihm hatte es also sofort gefunkt, und auch Jupp hatte Brigitte direkt gut gefallen. „Das hat gleich gepasst“, sagt sie. An diesem Freitag, 2. Mai, können die beiden ihre Goldene Hochzeit feiern.

Im Oktober 1972 kamen sich die beiden in der Kastellauner Kneipe näher, drei Jahre später führte Jupp Brigitte an den Traualtar. Standesamtlich getraut wurden die beiden am 2. Mai in Kastellaun von „Schmitze Egon“, ebenfalls Sosberger, am 9. Mai gaben sie sich vor dem Altar der katholischen Kirche in Kastellaun das Jawort. Den Gottesdienst gestaltete Pastor Bauer. Die beiden haben eine Tochter (geboren 1976) und einen Sohn (geboren 1979) sowie eine Enkeltochter.

Zum Ehejubiläum in den Urlaub

Jupp Maßmann, der 50 Jahre lang als Industriemeister der Holzverarbeitung in den Möbelwerken Steffen in Mastershausen gearbeitet und dort alle Höhen und Tiefen des Unternehmens miterlebt hat, verbringt seine Zeit am liebsten in seinem Garten. „Wenn er seinen Garten hat, ist er glücklich“, sagt Brigitte Maßmann. „Das ist mein Paradies, hier will ich nicht raus“, ergänzt ihr Ehemann.

Da ist es gut, dass sie einmal im Jahr mit ihrer Tochter und zwei Freundinnen auf Mädelstour geht. Denn die gelernte Einzelhandelskauffrau reist gern, während ihr Mann lieber den heimischen Garten pflegt und genießt. Dennoch gehen sie auch zusammen auf Tour, ihre Goldene Hochzeit etwa verbringen sie im Urlaub und damit ganz ohne große Feier. Ihre Lehre hatte die Kastellaunerin im Schreibwarenladen Praß-Zephir in der Marktstraße gemacht, danach kümmerte sie sich um die Kinder und den Haushalt, arbeitete im Bestattungsinstitut, der Schreinerei und dem Möbelgeschäft der Eltern, danach 20 Jahre lang bei Rewe.