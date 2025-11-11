Rhein-Hunsrück plant Etat 2026 Bei diesen Zahlen bleibt manchem glatt „die Luft weg“ 11.11.2025, 16:36 Uhr

i Symbolfoto: Die Beratungen zum Kreishaushalt 2026 im Rhein-Hunsrück-Kreis haben mit einem erstem Blick auf die Eckdaten begonnen. Monika Skolimowska. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Das Defizit im Kreishaushalt könnte 2026 mehr als doppelt so groß ausfallen wie im Vorjahr. Die Vorzeichen für die Haushaltsdebatte scheinen jedoch anders als im vergangenen Jahr zu stehen. Ein erster Eindruck von den Eckdaten.

Minus 28,2 Millionen Euro: Das Defizit im Haushalt des Rhein-Hunsrück-Kreises für das Jahr 2026 könnte mehr als doppelt so groß ausfallen wie im Vorjahr (minus 12,85 Millionen Euro). Kämmerer Johannes Vogt hat im Kreisausschuss die ersten Eckdaten vorgestellt (weitere Daten in der Infobox).







