Jahresrückblick 2025 Bei Boge in Simmern bleiben die Lichter an Charlotte Krämer-Schick 30.12.2025, 11:00 Uhr

i Der Kampf der Mitarbeiter und der IG Metall hat sich für Boge in Simmern ausgezahlt: Das Werk wird nicht geschlossen, der Mutterkonzern investiert kräftig in den Standort. Werner Dupuis

Das Jahr 2025 prägten zahlreiche Ereignisse. In unserem Jahresrückblick schauen wir auf die wichtigsten zurück: In Simmern etwa stand Boge Elastmetall kurz vor dem Aus, ebenso die Bäckerei Schrey. Und dann gab es noch eine erfolgreiche Metzgerin.

Was Ende des Jahres 2024 noch als absolute Schreckensmeldung durch die Region hallte, sollte sich im Juli 2025 ins Gegenteil verkehren. „Beim Automobilzulieferer Boge Elastmetall in Simmern sollen 2026 die Lichter ausgehen“, hieß es noch im November 2024.







Artikel teilen

Artikel teilen