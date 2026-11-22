Im Wald bei Rheinböllen entsteht ein neuer Treffpunkt für die ganze Verbandsgemeinde: „Auf der Eich“ soll Gemeinschaft, Kultur und Natur verbinden. Die Eröffnung ist 2027 vorgesehen, nun gab es den Spatenstich.
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Ein Ort der Begegnung für alle Menschen aus der gesamten Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen soll der multifunktionale Begegnungsort „Auf der Eich“ werden. Das wünschen sich Verbandsgemeindebürgermeister Michael Boos und sein Rheinböllener Kollege Christian Klein, der als Stadtbürgermeister auch Bauherr ist.