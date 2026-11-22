Spatenstich in Rheinböllen Begegnungsstätte „Auf der Eich" fördert Gemeinschaft Werner Dupuis 22.11.2026, 16:00 Uhr

i Die gute Laune und die Vorfreude auf den neuen Ort der Begegnung konnte auch der Dauerregen beim symbolischen Spatenstich nicht trüben. Dupuis Werner

Im Wald bei Rheinböllen entsteht ein neuer Treffpunkt für die ganze Verbandsgemeinde: „Auf der Eich“ soll Gemeinschaft, Kultur und Natur verbinden. Die Eröffnung ist 2027 vorgesehen, nun gab es den Spatenstich.

Ein Ort der Begegnung für alle Menschen aus der gesamten Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen soll der multifunktionale Begegnungsort „Auf der Eich“ werden. Das wünschen sich Verbandsgemeindebürgermeister Michael Boos und sein Rheinböllener Kollege Christian Klein, der als Stadtbürgermeister auch Bauherr ist.







Artikel teilen

Artikel teilen