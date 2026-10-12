Windkraft im Vorderhunsrück
Bedeutet Pipeline Aus für Windräder in Gonderhausen?
Bedeutet die Pipeline bei Emmelshausen das Aus für Windräder auf den Gemarkungen Gondershausen und Emmelshausen? Zumindest eine
Bedeutet die Pipeline bei Emmelshausen das Aus für Windräder auf den Gemarkungen Gondershausen und Emmelshausen? Zumindest eine ursprünglich vorgesehene Fläche scheint obsolet.
Philipp Lauer

Macht die durch den Hunsrück verlaufende Pipeline einen Strich durch die Windkraftplanungen bei Emmelshausen? Zumindest eine Fläche südlich der bestehenden PV-Anlage von Gondershausen könnte wegfallen. Die Suche nach Alternativen läuft indes.

Lesezeit 2 Minuten
Nach wie vor möchte die Gemeinde Gondershausen in Zusammenarbeit mit der Stadt Emmelshausen Windräder errichten. Das allerdings nur auf gemeindeeigenen Flächen, wie Gondershausens Ortsbürgermeister Herbert Christ deutlich macht. Die bisher angedachte Fläche südlich der bestehenden Freiflächenphotovoltaikanlage allerdings fällt nun weg.
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