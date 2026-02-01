Von Retterin zur Rentnerin Beatrix Herrmann: Jahrzehnte für das DRK Rhein-Hunsrück Annalena Bischoff 01.02.2026, 13:00 Uhr

i Rettungsassistentin Beatrix Herrmann in der Rettungswache gemeinsam mit ihrem Kollegen Walter Hilgert. Beide sind mittlerweile in Rente. Corinna Eisinger

Nach über 30 Jahren heißt es: Melder abgeben, Jacke aus und Sicherheitsschuhe ade. Beatrix Herrmann verabschiedet sich aus dem Rettungsdienst in den Ruhestand und hinterlässt bei ihren Kollegen vor allem Dankbarkeit für Jahrzehnte im Einsatz.

Simmern. „Ich habe mir fest vorgenommen, meinen letzten Dienst ganz normal anzutreten“, erzählt Beatrix Herrmann zwei Damen an der Theke der Bäckerei Dhein in Simmern. Kurz zuvor waren sie auf die 65-Jährige zugekommen, um ihr zum Ruhestand zu gratulieren.







