Kontakte zu Firmen knüpfen BBS Simmern: „Rookies Day“ soll Schüler ermutigen Lara Kempf 05.04.2026, 07:30 Uhr

i Mit dem "Rookies Day" will die Berufsbildende Schule in Simmern Jugendliche schon so früh wie möglich mit eventuellen Arbeitgebern in Kontakt bringen. Annalena Bischoff

Nach dem Berufsorientierungsformat „Blind Date“ hat die BBS Simmern nun ein neues Format ins Leben gerufen: den „Rookies Day“. Er soll helfen, Hemmungen von Jugendlichen abzubauen. Lehrer Marc Chittka erklärt, was hinter dem Konzept steckt.

Nach der Schule ins Berufsleben einzusteigen, ist nicht immer einfach. Oft bestehen Hemmschwellen oder es fehlen die Kontakte zu Unternehmen. Um diese Barrieren schon während der Schulzeit abzubauen hat sich die BBS Simmern ein neues Format überlegt: den „Rookies Day“.







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