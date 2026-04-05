Nach dem Berufsorientierungsformat „Blind Date“ hat die BBS Simmern nun ein neues Format ins Leben gerufen: den „Rookies Day“. Er soll helfen, Hemmungen von Jugendlichen abzubauen. Lehrer Marc Chittka erklärt, was hinter dem Konzept steckt.
Lesezeit 2 Minuten
Nach der Schule ins Berufsleben einzusteigen, ist nicht immer einfach. Oft bestehen Hemmschwellen oder es fehlen die Kontakte zu Unternehmen. Um diese Barrieren schon während der Schulzeit abzubauen hat sich die BBS Simmern ein neues Format überlegt: den „Rookies Day“.