Schnupperpraktikum für Schüler BBS Simmern hilft mit „Blind Date“ bei Berufswahl 01.10.2025, 14:00 Uhr

i In der Klasse der Höheren Berufsfachschule mit Fachrichtung Wirtschaft an der BBS in Simmern haben schon einige Schüler am Schnupperpraktikum "Blind Date" teilgenommen. Lehrer Marc Chittka (hinten Mitte) hat das Projekt 2023 ins Leben gerufen. Lara Kempf

Wie findet man einen passenden Ausbildungsplatz? Um Schüler bei dieser teils schwierigen Suche zu unterstützen, hat Marc Chittka, Lehrer an der BBS in Simmern, ein besonderes Projekt ins Leben gerufen: Das Schnupperpraktikum „Blind Date“.

Den passenden Beruf zu finden, ist nicht immer einfach. Ist das Bewerbungsverfahren dann auch noch aufwendig und kompliziert, kann das erst recht abschrecken. Um jungen Menschen den Start ins Berufsleben zu erleichtern, hat Marc Chittka, Berufsschullehrer an der Berufsbildenden Schule (BBS) in Simmern, 2023 das eintägige Schnupperpraktikum „Blind Date“ ins Leben gerufen.







