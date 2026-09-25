Die Kita Soonwaldräuber in Tiefenbach hat ein eigenständiges Waldangebot für 20 Kinder geschaffen. Dabei wird die Natur zum festen Bestandteil des Kita-Alltags – und das bei jedem Wetter. Spielt das mal nicht mit, gibt es einen passenden Rückzugsort.
Lesezeit 2 Minuten
Es ist ein farbenfroher Anblick, der sich beim Besuch der Waldgruppe der kommunalen Kita Soonwaldräuber in Tiefenbach bietet: Bunte Kinderrucksäcke und Regenjacken hängen ordentlich an Haken, Gummistiefel in verschiedenen Farbnuancen stehen bereit, Filzstifte auf den Tischen laden zum Malen ein.