Tiefenbach denkt Kita anders Bauwagen mitten im Dorf wird Basis für neue Waldgruppe Monika Pradelok 25.09.2026, 12:00 Uhr

i Julie Kaiser-Girard zeigt unserer Zeitung bei einem Rundgang, was der neue Bauwagen der Waldgruppe der Kita Soonwaldräuber zu bieten hat. Sie ist mit dem Endergebnis mehr als zufrieden. Monika Pradelok

Die Kita Soonwaldräuber in Tiefenbach hat ein eigenständiges Waldangebot für 20 Kinder geschaffen. Dabei wird die Natur zum festen Bestandteil des Kita-Alltags – und das bei jedem Wetter. Spielt das mal nicht mit, gibt es einen passenden Rückzugsort.

Es ist ein farbenfroher Anblick, der sich beim Besuch der Waldgruppe der kommunalen Kita Soonwaldräuber in Tiefenbach bietet: Bunte Kinderrucksäcke und Regenjacken hängen ordentlich an Haken, Gummistiefel in verschiedenen Farbnuancen stehen bereit, Filzstifte auf den Tischen laden zum Malen ein.







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