Nach den Abrissarbeiten der Brandruine ist es um den Neubau der Kastellauner Stadthalle etwas still geworden. Im zuständigen Ausschuss wurde nun signalisiert: Im Frühsommer 2027 können die Rohbauarbeiten endlich losgehen.
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Nach dem öffentlichkeitswirksamen Abriss der Brandruine im Herbst 2025 und der Übergabe der Fördermittelbescheide im Frühjahr ist es ruhig um den Neubau der „Tivoli“-Stadthalle in Kastellaun geworden. Klare Antworten darauf, wann es denn nun endlich losgehen kann, gab es in der jüngsten Sitzung des stadteigenen Tivoli-Ausschusses.