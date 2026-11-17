Neubau der Stadthalle Baustart für neuen Tivoli in Kastellaun wird konkret Martin Boldt 17.11.2026, 09:00 Uhr

i Die Mitglieder des Tivoli-Ausschusses entschieden bei der jüngsten Sitzung über die farbliche Gestaltung der Stampflehmwand im Innenbereich der Halle. Martin Boldt

Nach den Abrissarbeiten der Brandruine ist es um den Neubau der Kastellauner Stadthalle etwas still geworden. Im zuständigen Ausschuss wurde nun signalisiert: Im Frühsommer 2027 können die Rohbauarbeiten endlich losgehen.

Nach dem öffentlichkeitswirksamen Abriss der Brandruine im Herbst 2025 und der Übergabe der Fördermittelbescheide im Frühjahr ist es ruhig um den Neubau der „Tivoli“-Stadthalle in Kastellaun geworden. Klare Antworten darauf, wann es denn nun endlich losgehen kann, gab es in der jüngsten Sitzung des stadteigenen Tivoli-Ausschusses.







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