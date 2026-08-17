Sanierung der Hunsrückquerbahn Bauarbeiten an Sonntagen sorgen teils für Kopfschütteln Johannes Kirsch 17.08.2026, 16:00 Uhr

i Obwohl die Hunsrückquerbahntrasse Ende Oktober für den Verkehr freigegeben werden soll, gleicht sie mancherorts (wie hier im vergangenen Jahr bei Liederbach) noch einer Baustelle. Thomas Torkler

Noch bevor Züge auf der Strecke der Hunsrückquerbahn rollen, sorgt die Trasse schon für Verdruss unter Anwohnern. Stein des Anstoßes ist der Lärm, der durch die Sanierungsarbeiten verursacht wird. Was eine Nickweilerin besonders stört.

Ende Oktober soll die Trasse der Hunsrückquerbahn für den Verkehr freigegeben werden. So lautet die Zielvorgabe der Deutschen Bahn AG. Damit diese selbst gesteckte, allerdings wiederholt nach hinten verschobene Frist eingehalten werden kann, wird derzeit mit Hochdruck an der Streckensanierung gearbeitet.







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