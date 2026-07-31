Mehr als 40 neue Wohneinheiten Bauarbeiten am StoV-Gelände in Kastellaun starten Werner Dupuis 31.07.2026, 19:00 Uhr

i Michel Schneider, Geschäftsführer von Schneider Bau (Zweiter von links) erläuterte den Ablauf der Sanierung. Begonnen wird in den kommenden Tagen im ehemaligen Schulgebäude. Werner Dupuis

14 Wohnungen für Menschen mit Beeinträchtigung sowie 35 bis 40 weitere Wohneinheiten: Auf dem Gelände der ehemaligen Standortverwaltung (StoV) der Bundeswehr in Kastellaun rollen bald die Bagger an. Entstehen soll ein neuer Mittelpunkt in der Stadt.

Leben kehrt in den Komplex der ehemaligen Standortverwaltung (StoV) der Bundeswehr in die Kastellauner Bahnhofstraße zurück. Völlig ungewiss war für lange Zeit die weitere Nutzung des brachliegenden Geländes in Kastellaun. Zukünftig wird die Lebenshilfe Rhein-Hunsrück unter dem Motto „Leben im Miteinander“ mit verschiedenen Abteilungen hier einziehen und gefördert durch Programme des sozialen Wohnungsbaus wird ein neues Wohnquartier geschaffen. ...







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