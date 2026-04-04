Naturdenkmal im Hunsrück Band über Welterbe-Bäume stellt alte Eiche aus Buch vor Hilko Röttgers 04.04.2026, 15:00 Uhr

i Die Eiche in Buch gehört zu den ältesten Bäumen in Rheinland-Pfalz. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Sie sind alt wie Methusalem, haben Jahrhunderte überdauert und faszinieren nicht nur Naturfreunde: Die Rede ist von den 50 Welterbe-Bäumen in ganz Deutschland. Ein neues Buch porträtiert die Baum-Riesen. Auch eine Eiche im Hunsrück wird vorgestellt.

Von mächtigen alten Bäumen geht eine besondere Faszination aus. 50 besondere Bäume, die über ganz Deutschland verteilt sind, tragen inzwischen den Titel „Nationalerbe-Baum“. Ein neues Buch mit dem Titel „Alt wie Methusalem“ stellt diese Bäume in ausführlichen Porträts vor.







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