Naturdenkmal im Hunsrück
Band über Welterbe-Bäume stellt alte Eiche aus Buch vor
Die Eiche in Buch gehört zu den ältesten Bäumen in Rheinland-Pfalz.
Die Eiche in Buch gehört zu den ältesten Bäumen in Rheinland-Pfalz.
Dupuis Werner. Werner Dupuis

Sie sind alt wie Methusalem, haben Jahrhunderte überdauert und faszinieren nicht nur Naturfreunde: Die Rede ist von den 50 Welterbe-Bäumen in ganz Deutschland. Ein neues Buch porträtiert die Baum-Riesen. Auch eine Eiche im Hunsrück wird vorgestellt.

Lesezeit 2 Minuten
Von mächtigen alten Bäumen geht eine besondere Faszination aus. 50 besondere Bäume, die über ganz Deutschland verteilt sind, tragen inzwischen den Titel „Nationalerbe-Baum“. Ein neues Buch mit dem Titel „Alt wie Methusalem“ stellt diese Bäume in ausführlichen Porträts vor.

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