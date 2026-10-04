Gitarrist kommt aus Boppard Band „Lifespark“ startet europaweit durch Marie Pörsch 04.10.2026, 12:00 Uhr

i Von links nach rechts: Dominik Zester (Schlagzeug), David Lukacs (Gesang), Justus Bringer (Gitarre), Marcel Randazzo (Bass). Julian Suhr

Mit der eigenen Musik durchstarten und Hallen weltweit füllen – für vier junge Männer aus Boppard und Umgebung ist dieser Traum in greifbare Nähe gerückt. Erst kürzlich hat die Band ihr Debütalbum veröffentlicht. Bald soll es so richtig losgehen.

Vier Musiker, ein Proberaum und eine gemeinsame Leidenschaft: die Musik. Was 2018 als musikalisches Experiment begann, ist für Justus Bringer, David Lukacs, Marcel Randazzo und Dominik Zester viel mehr geworden. Die Modern Rock Band „Lifespark“ aus Koblenz hat vor zwei Wochen mit „Everglow“ ihr Debütalbum veröffentlicht und startet demnächst eine Europatour.







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