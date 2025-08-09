Gleich zweimal in nur vier Monaten wurde der Frischmilchautomat der Familie Schmidt in Dickenschied geknackt. Dabei war die Beute gering, der Schaden aber umso größer.

Seit etwa zehn Jahren betreibt Familie Schmidt in Dickenschied bereits ihren Frischmilchautomaten, nun wurde er innerhalb von nur vier Monaten zweimal geknackt. Für Dennis Schmidt steht daher fest: „Wenn das noch mal passiert, schaffen wir den Automaten ab“ – denn der Schaden ist enorm.

Was die generelle Unterhaltung des Automaten kostet, mag Schmidt gar nicht ausrechnen. „Reich werden wir davon nicht, das ist eher ein Taschengeld“, sagt er. Aber die Leute hätten Spaß dran. „Die, die kommen, wissen das Angebot sehr zu schätzen“, sagt er. Die Anzahl der Kunden sei von Tag zu Tag sehr unterschiedlich. „Mal verkaufen wir 20, mal 80 Liter“, sagt er. Entsprechend wenig Geld sei in der Regel auch im Automaten. „Das waren vielleicht 60 bis 80 Euro, die geklaut wurden“, schätzt er. Demgegenüber aber steht ein Schaden von circa 1300 Euro.

„Wenn das noch mal passiert, schaffen wir den Automaten ab.“

Landwirt Dennis Schmidt

Im Bereich der Polizeiinspektion (PI) Simmern seien das in letzter Zeit die einzigen Diebstähle dieser Art gewesen, sagt ein Beamter. Schmidt indes berichtet von Whatsapp-Gruppen mit anderen Landwirten, in denen die Kollegen von weiteren Diebstählen bis ins Saarland berichten. Die Täter würden also wohl auch weitere Strecken auf sich nehmen, vermutet er. Hinweise auf die Täter gibt es nicht. „Die sind vermummt und die Nummernschilder sind vermutlich geklaut“, sagt er. Außerdem schlugen sie beide Male in der Nacht zu. Nun hat Schmidt eine Kamera installiert, die ihn am Handy alarmiert. „Begegnen will ich den Dieben dann aber nicht. Wer weiß, wie die drauf sind“, sagt Schmidt.

Der Beamte der PI Simmern kann sich kaum vorstellen, dass die Täter erneut zugreifen. Zum einen sei der Diebstahl nicht besonders lukrativ, zum anderen habe die Überwachungskamera sicher eine abschreckende Wirkung. Aufgrund fehlender Ermittlungsansätze sieht er kaum eine Chance, die Täter zu finden – zumal die Tat wohl niemand beobachtet hat. Wer Angaben zu den beiden Diebstählen machen kann, soll sich an die PI Simmern wenden.