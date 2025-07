Oldtimer wohin man schaut: Am vergangenen Wochenende drehte sich alles um klassische Fahrzeuge – so auch bei mir privat. Denn ein vergessenes Schätzchen in der elterlichen Garage hat plötzlich echtes Rallye-Potenzial.

Die Hunsrück-Classic in Simmern und das Oldtimer-Treffen in Boppard: Autos waren am vergangenen Wochenende das dominierende Thema im Hunsrück und am Mittelrhein. Kein Wunder, denn gerade historische Fahrzeuge haben doch ihren ganz besonderen Charme.

Passend dazu wurden alte Fahrzeuge auch am Wochenende, als ich bei meinen Eltern zu Besuch war, zum Thema. Nach einer Aufräumaktion in der Garage sei ein altes Schätzchen zum Vorschein gekommen, wie meine Eltern mir verrieten: Ein Motorroller der Marke Yamaha aus dem Jahr 1997. Damit ist der Roller sogar etwas älter als ich. Wahnsinn, ich wusste gar nicht, dass wir noch so ein Schätzchen besitzen.

Da er so lange in der Ecke stand, muss einiges daran gemacht werden, damit er wieder einwandfrei läuft. Das sollte jedoch weniger ein Problem darstellen. Immerhin ist mein Vater gelernter Kfz-Mechaniker. Ein paar neue Reifen und einige Modifikationen hier und da und schon sollte das alte Schätzchen wieder wie neu sein.

Und wenn er wieder ohne Probleme läuft, gehört er in zwei Jahren auch offiziell zu den Oldtimern. Und wer weiß, vielleicht entscheiden sich meine Eltern dazu, ihn dann auch mal auf eine Oldtimer-Rallye zu schicken – vielleicht sogar im Hunsrück oder am Mittelrhein.