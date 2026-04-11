Nach Unfall mit Lkw Bahnübergang in Boppard ist wieder in Takt Lara Kempf 11.04.2026, 14:00 Uhr

i Symbolbild: Weil sein Anhänger sich abgekoppelt hatte, beschädigte der Fahrer eines Lkw beim Rangieren seines Sattelzugs den Bahnübergang Fleckertshöhe in Boppard. Hauke-Christian Dittrich/dpa. picture alliance/dpa

Weil sich sein Anhänger gelöst hatte, fuhr sich ein Sattelzug am Donnerstagnachmittag auf dem Bahnübergang Fleckertshöhe in Boppard fest. Dabei verursachte er Schäden an den Schranken – jedoch nicht so schlimm wie erwartet.

Ein Sattelzug hat am Donnerstagnachmittag, 9. April, die Schranken am Bahnübergang Fleckertshöhe in Boppard stark beschädigt. Die Bahnstrecke musste für Reparaturarbeiten umgehend gesperrt werden. Die Sperrung war jedoch nur von kurzer Dauer.Was war passiert?







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