Erhebliche Beeinträchtigungen Bahnstrecke zwischen Bingen und Bacharach wird gesperrt Hilko Röttgers 19.03.2026, 15:35 Uhr

i Am linken Mittelrhein wird die Bahnstrecke zwischen Bingen und Bacharach teilweise voll gesperrt. (Symbolfoto) Karl-Josef Hildenbrand. picture alliance/dpa

Die Bahn kommt: In den Ohren vieler Reisender klingt der alte Slogan des Unternehmens heute oft wie der reinste Hohn. Nun trifft es die Strecke am linken Mittelrhein, die teilweise voll gesperrt wird. Wir erklären, wer nun statt der Bahn kommt.

Auf der linksrheinischen Bahnstrecke wird es von Freitag, 20. März, an zu erheblichen Einschränkungen kommen. Darauf weist der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz (ZÖPNV) Süd in einer Pressemitteilung hin – und übt zugleich deutliche Kritik an der DB Infrago AG.







Artikel teilen

Artikel teilen