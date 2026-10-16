Die Deutsche Bahn will den Abschnitt Koblenz-Mainz erst nach 2031 umfassend sanieren. Bürgerinitiativen kritisieren die Verschiebung und fordern Klarheit über geplante Verbesserungen für Anwohner. Auch die Buga 2029 ist Teil der Diskussion.
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Keine guten Nachrichten fürs Mittelrheintal: Eigentlich hatte die Deutsche Bahn (DB) geplant, die linke Rheinstrecke zwischen Köln und Mainz 2028 umfassend zu sanieren. Doch nun soll nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums und der DB InfraGO zunächst nur der Abschnitt zwischen Köln und Koblenz erneuert werden.