Linke Rheinstrecke muss warten Bahn-Entscheidung stößt im Mittelrheintal auf Kritik Monika Pradelok 16.10.2026, 18:00 Uhr

i Die Deutsche Bahn verschiebt die geplante Generalsanierung der linken Rheinstrecke zwischen Koblenz und Mainz. Sie soll erst nach 2031 saniert werden. dpa/Thomas Frey. picture alliance/dpa

Die Deutsche Bahn will den Abschnitt Koblenz-Mainz erst nach 2031 umfassend sanieren. Bürgerinitiativen kritisieren die Verschiebung und fordern Klarheit über geplante Verbesserungen für Anwohner. Auch die Buga 2029 ist Teil der Diskussion.

Keine guten Nachrichten fürs Mittelrheintal: Eigentlich hatte die Deutsche Bahn (DB) geplant, die linke Rheinstrecke zwischen Köln und Mainz 2028 umfassend zu sanieren. Doch nun soll nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums und der DB InfraGO zunächst nur der Abschnitt zwischen Köln und Koblenz erneuert werden.







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