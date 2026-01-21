Heilig Geist Boppard vor Aus Bärbel Friedrich fordert Chance für das Krankenhaus Philipp Lauer 21.01.2026, 16:00 Uhr

i Bärbel Friedrich ist Betriebsratsvorsitzende im Heilig Geist Krankenhaus Boppard und setzt sich für den Erhalt des GKM-Standorts ein. Immer wieder richtet sie sich mit Appellen an Politik und Gesellschaft, so auch bei der Demo Ende November 2025. Thomas Torkler

Mit rund 20 Kollegen aus dem Heilig Geist Krankenhaus in Boppard verfolgte Betriebsratsvorsitzende Bärbel Friedrich die Debatte der Stadtpolitiker und machte sich für den Erhalt stark. Dieses Zeichen und ihre Ansprache zeigte Wirkung.

Die Betriebsratsvorsitzende des Heilig Geist Krankenhauses in Boppard, Bärbel Friedrich appellierte im Hauptausschuss Boppard emotional an die Beteiligten, dem Krankenhaus noch eine Chance zu geben.„Wir Mitarbeiter danken Ihnen allen für ihren Einsatz für das Krankenhaus, wir wissen das zu schätzen.







Artikel teilen

Artikel teilen