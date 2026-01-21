Mit rund 20 Kollegen aus dem Heilig Geist Krankenhaus in Boppard verfolgte Betriebsratsvorsitzende Bärbel Friedrich die Debatte der Stadtpolitiker und machte sich für den Erhalt stark. Dieses Zeichen und ihre Ansprache zeigte Wirkung.
Die Betriebsratsvorsitzende des Heilig Geist Krankenhauses in Boppard, Bärbel Friedrich appellierte im Hauptausschuss Boppard emotional an die Beteiligten, dem Krankenhaus noch eine Chance zu geben.„Wir Mitarbeiter danken Ihnen allen für ihren Einsatz für das Krankenhaus, wir wissen das zu schätzen.