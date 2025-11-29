Zur Stimmung im Heilig Geist Bärbel Friedrich: Der Zusammenhalt in Boppard ist stark Philipp Lauer 29.11.2025, 11:00 Uhr

i "Wir sind heimatnah und immer für euch da!" Mit diesem Transparent setzen die Mitarbeiter des Heilig Geist Boppard ein Zeichen für die Stärken ihres Krankenhauses. Philipp Lauer

Wie einen „Psychothriller“ haben die Mitarbeiter des Heilig Geist Krankenhauses in Boppard die vergangenen Wochen erlebt, berichtet Bärbel Friedrich. Die Betriebsratsvorsitzende schildert, wie die Stimmung aktuell ist und worauf die Kollegen hoffen.

„Der Zusammenhalt unter den Mitarbeitern im Heilig Geist Krankenhaus in Boppard ist so stark, und das, obwohl wir über einen langen Zeitraum so einen Psychothriller erleben“, sagt Bärbel Friedrich, die Betriebsratsvorsitzende im Gespräch mit unserer Zeitung.







