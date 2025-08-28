Erst im Frühjahr 2024 hat sich die Bäckerei Schrey in Kastellaun, die im gesamten Rhein-Hunsrück-Kreis Filialen unterhalten hat, stark verkleinert und Standorte an „Die Lohners“ abgegeben. Nun musste das Traditionsunternehmen Insolvenz anmelden.

Das Bäckereiunternehmen Schrey mit Hauptsitz in Kastellaun hat Insolvenz anmelden müssen. Zum 1. August wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Traditionsbäckerei Schrey eröffnet. Dies haben Geschäftsführer Reimund Schrey und Insolvenzverwalter Ingo Grünewald auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt. Wichtig für Kundinnen und Kunden: Der Geschäftsbetrieb werde fortgeführt, die Produktion und Belieferung seien gesichert. Gleichwohl mussten die beiden letztlich verbliebenen Filialen in Sohren und Kastellaun bereits geschlossen werden.

Filialen in Boppard und Windesheim geschlossen

Ist das der endgültige Niedergang des familiengeführten Backunternehmens? Bereits im Frühjahr vergangenen Jahres hatte sich die Bäckerei Schrey drastisch verkleinert. Den Großteil des Filialnetzes hat die Bäckerei „Die Lohners“ mit Hauptsitz in Polch übernommen. Fünf Schrey-Filialen wurden von „Die Lohners“ weiterbetrieben: Simmern, Boppard-Bad Salzig, Boppard-Buchholz, Kirchberg und Bad Kreuznach. Die beiden Filialen in der Stadt Boppard und in Windesheim wurden geschlossen. Das einstige Café Schrey in Gemünden hatte zuvor schon zugemacht. Insgesamt waren damals rund 50 Beschäftigte betroffen. Alle Mitarbeiter sollten übernommen und auf die übrigen Standorte verteilt werden.

Wie viele Mitarbeiter nun zur Debatte stehen beziehungsweise ob Angestellte ihren Arbeitsplatz verlieren, ist unklar. Geschäftsführer Schrey und Insolvenzverwalter Grünewald ließen diese Frage unbeantwortet. Ungewiss ist auch, ob die Verkaufsfahrzeuge noch im Einsatz sind. Auch auf diese Frage erhielten wir keine Antwort. Der Geschäftsbetrieb laufe weiter, die Sanierungsfähigkeit in dem eröffneten Verfahren werde geprüft, hieß es lediglich seitens des Insolvenzverwalters. Zurzeit werde eruiert, ob eine Konzentration auf Produktion und mobile Verkaufswege – etwa Verkaufswagen und Lieferdienste – ein wirtschaftlich nachhaltiger Lösungsansatz ist.

Die Insolvenz sei Folge einer seit Jahren schwierigen Marktsituation, erläutert der Insolvenzverwalter die Gründe. Die Corona-Pandemie habe das Konsumverhalten verändert, gleichzeitig seien Rohstoffpreise, Energiekosten und Löhne deutlich gestiegen. Kleinere handwerkliche Betriebe spürten zudem den starken Wettbewerbsdruck durch Discounter, deren Preise mit traditionellem Handwerk kaum vereinbar seien. „Wir sind trotz der schwierigen Ausgangslage guter Dinge, dass wir für die Bäckerei Schrey eine tragfähige Lösung finden werden“, erklärt Insolvenzverwalter Grünewald. „Unser gemeinsames Ziel ist es, das traditionelle Bäckerhandwerk in der Region zu erhalten.“

Insolvenzverwalter Rechtsanwalt Ingo Grünewald

Rückblick: 1991 übernimmt Reimund Schrey das Unternehmen von seinen Eltern. Mittlerweile kann der 61-Jährige mehr als 46 Arbeitsjahre vorweisen. Personalmangel und gesundheitliche Gründe haben ihn, so sagte er, im Frühjahr 2024 dazu bewogen, etwas kürzerzutreten. Zudem gab es seinerzeit noch keine Nachfolgeregelung für den Betrieb. Die ist auch jetzt offenbar nicht in Sicht. Denn auch die Frage nach einem Investor lief ins Leere.