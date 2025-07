Im Biergarten unterhalb der Burg werden Sonnenschirme aufgestellt, Lichterketten sollen auch noch installiert werden. Lieferanten geben sich im Restaurant die Türklinke in die Hand, Gastraum und Theke sind bereits auf Vordermann gebracht. Kurzum: In die „Badische“, wie das Traditionslokal Badische Amtskellerey von 1670 in der Schloßstraße 19 in Kastellaun von Einheimischen kurz und knapp genannt wird, kehrt wieder Leben ein. Die neue Betreiberin, Arien Mael Fazel, kann es kaum erwarten, bis sie am Freitag, 1. August, ihre Gäste zur Eröffnung begrüßen kann – dann in Ariens Kastell, so hat sie ihren Gastronomiebetrieb getauft.

i Schon am Eingang zu dem großen Biergarten können die Besucher die romantische und einladende Atmosphäre erahnen. Andreas Nitsch

Rückblick: Vor knapp zwei Jahren war das Bedauern groß, als die damaligen Betreiber ihre Kundschaft wissen ließen, dass sie „aufgrund der eklatanten Personalsituation, der immer weiter steigenden Preise und sonstiger den Umständen geschuldeter Faktoren den Restaurantbetrieb ab dem 15. August 2023 einstellen werden“. Sie selbst sprachen von einer Zeitenwende. Der Hotelbetrieb war von dieser Entscheidung nicht betroffen – das Haus wurde als Hotel garni weitergeführt –, doch Restaurant, Biergarten und Kulturscheune wurden nicht weiterbetrieben. Immerhin konnte die Kulturscheune weiterhin angemietet werden, auch wenn die Bewirtung selbst organisiert werden musste.

i Vom Lokaleingang aus hat man einen schönen Gesamtblick auf den Restaurantbereich. Andreas Nitsch

Nun kehrt also wieder neues Leben in das altehrwürdige Gemäuer. Und das wird nicht nur die Kastellauner freuen. Mit Arien Mael Fazel wurde eine neue Pächterin gefunden, und es geht weiter. Die 42-jährige gebürtige Afghanin kommt aus Hochheim am Main und ist, wie sie erzählt, über ein Inserat auf das Objekt aufmerksam geworden. „Als ich das erste Mal vor dem Gebäude stand, habe ich mich sofort in das Restaurant mit dem schönen Biergarten verliebt“, sagt sie mit glänzenden Augen.

Und dann ging alles ganz schnell. Schon wenige Tage nach dem ersten Bewerbungsgespräch konnte der Mietvertrag unterschieben werden. Die Tinte auf diesem Vertrag war noch nicht ganz trocken, da konnten Arien Fazel und ihre Helfer auch schon loslegen. Über Erfahrung in diesem Metier verfügt sie reichlich, schließlich ist sie seit ihrem 14. Lebensjahr im Gastronomiebereich tätig. Und allein ist Arien Fazel auch nicht. „Die ganze Familie hilft mit und packt mit an“, sagt sie. „Wir sind ein gutes Team. Alle kommen aus der Gastronomie.“

i Die imposante Kirche im Hintergrund bildet im Biergarten eine prächtige Kulisse. Andreas Nitsch

Zunächst möchte die 42-Jährige ihr Lokal samt Biergarten mit seinen bis zu 150 Sitzgelegenheiten täglich von 11.30 bis 24 Uhr öffnen. Die Küche schließt bereits um 22 Uhr. Auch die Kulturscheune soll in den Gastronomiebetrieb integriert werden. Arien Fazels Vater ist Caterer und verfügt über ein reichhaltiges Repertoire. Im Angebot sind typisch bayrische und deutsche Speisen, die von einem Koch aus Wiesbaden zubereitet werden.

Das Bundesland im Süden Deutschlands steht auch bei der Neueröffnung am kommenden Freitag, 1. August, im Mittelpunkt, wenn um 16 Uhr das Bayern-Fest gestartet wird. „Es gibt leckere bayrische Küche, die Bedienungen haben stilecht Dirndl an“, verrät Arien Fazel. Und passend dazu wird DJ Alm-Bernie bei der Bayrischen Party musikalisch für Stimmung sorgen.

i An einer Wand in dem gemütlichen Gastraum ist großflächig eine historische Ansicht von Kastellaun zu sehen. Andreas Nitsch

Stimmungsvoll geht es am Tag darauf, am Samstag, 2. August, weiter. Ab 16 Uhr heißt es „Biergarten meets Classic, House Music and 80s/90s“ mit DJ Doc Hollywood. Auch an diesem Tag – wie zuvor schon am Freitag – ist der Eintritt frei.

i Der Thekenbereich ist adäquat gestaltet. Schon in Kürze wird dort wieder Hochbetrieb herrschen. Andreas Nitsch

Weitere Musikevents sind bereits in Planung. Die neue Pächterin möchte künftig einmal im Monat eine Musikveranstaltung durchführen. Auf Arien Fazels Wunschliste ganz oben steht Rick Cheyenne, ein Ausnahmemusiker aus dem Rheingau. Seine Musikrichtung geht von Blues bis Soul, Rock’n’Roll, Country und Pop. Aber auch Swing und Oldies gehören zu seinem Repertoire.

i Der Treppenaufgang zum Hauptgebäude wird in erster Linie dem Personal vorbehalten sein. Denn die Bewirtung der Gäste wird über diesen Eingang abgewickelt. Andreas Nitsch

Unabhängig davon können sich interessierte Musiker gern bei der Pächterin melden. „Ich gebe jungen Leuten gern die Gelegenheit, sich zu präsentieren“, betont die 42-Jährige. Interessierte können sich gern bei ihr im Lokal melden.