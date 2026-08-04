Akute Maßnahmen nötig Bad Salzig: Einsturzgefährdetes Hotel teils abgerissen Daniel Rühle 04.08.2026, 11:00 Uhr

i Nach zwei Deckeneinstürzen im alten Rhein-Hotel in Bad Salzig wurden Teile des Gebäudes aus Sicherheitsgründen abgerissen. Ingo Beller

Am Ende ging es ganz schnell: Das einsturzgefährdete leer stehende Rhein-Hotel in Bad Salzig musste zumindest teilweise abgerissen werden, um Schlimmeres zu verhindern. Ob noch mehr getan werden muss, prüft die Kreisverwaltung nun.

Nach zwei Deckeneinstürzen am 7. und am 29. Juli musste beim leer stehenden Rhein-Hotel in Bad Salzig etwas getan werden. Das sah auch die Kreisverwaltung als Bauaufsichtsbehörde so. Deshalb stand man im engen Austausch mit dem Eigentümer der Immobilie.







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