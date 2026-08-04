Am Ende ging es ganz schnell: Das einsturzgefährdete leer stehende Rhein-Hotel in Bad Salzig musste zumindest teilweise abgerissen werden, um Schlimmeres zu verhindern. Ob noch mehr getan werden muss, prüft die Kreisverwaltung nun.
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Nach zwei Deckeneinstürzen am 7. und am 29. Juli musste beim leer stehenden Rhein-Hotel in Bad Salzig etwas getan werden. Das sah auch die Kreisverwaltung als Bauaufsichtsbehörde so. Deshalb stand man im engen Austausch mit dem Eigentümer der Immobilie.