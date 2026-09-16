Tradition im Hunsrück Backesfest lässt alte Dorftradition aufleben Sebastian Schmitt 16.09.2026, 19:00 Uhr

i Das engagierte Backes-Team freut sich auf das Backesfest am Freitag in Gehlweiler. Unter Anleitung von Gudrun Brück hält die junge Generation die alte Dorftradition lebendig und sorgt am historischen Backhaus für Flammkuchen, Krustenbraten und frisches Backesbrot. Das Motto: „Für Gehlweiler, mit Gehlweiler.“ Sebastian Schmitt

Kulinarisch setzt das Backesfest in Gehlweiler ganz auf Herzhaftes und Regionales. Wichtig ist den Veranstaltern, dass das Wissen um das traditionelle Handwerk nicht verloren geht.

Wenn am Freitag, 18. September, der Steinofen im alten Backhaus angeheizt wird, lebt in Gehweiler eine besondere Dorftradition weiter. Die Backesjugend lädt ab 17 Uhr zum Backesfest ein. Unter Anleitung von Gudrun Brück sorgt das junge Team dafür, dass das Wissen rund um den Backes auch an die nächste Generation weitergegeben wird.







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