Kulinarisch setzt das Backesfest in Gehlweiler ganz auf Herzhaftes und Regionales. Wichtig ist den Veranstaltern, dass das Wissen um das traditionelle Handwerk nicht verloren geht.
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Wenn am Freitag, 18. September, der Steinofen im alten Backhaus angeheizt wird, lebt in Gehweiler eine besondere Dorftradition weiter. Die Backesjugend lädt ab 17 Uhr zum Backesfest ein. Unter Anleitung von Gudrun Brück sorgt das junge Team dafür, dass das Wissen rund um den Backes auch an die nächste Generation weitergegeben wird.