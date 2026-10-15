Eigentlich wollte Tabea Berger-Seiser aus Boppard-Weiler die Geburt ihres dritten Kindes in entspannter Atmosphäre im Kreißsaal des Simmerner Krankenhauses verbringen. Doch Tochter Aurelia hatte andere Pläne – und plötzlich ging alles ganz schnell.
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„Das Kind kommt. Jetzt.“ Diesen Satz schrie Tabea Berger-Seiser am 20. Juli dieses Jahres nicht etwa im Kreißsaal eines Krankenhauses, sondern auf der Abbiegespur zur Autobahnauffahrt in Emmelshausen. Keine zehn Minuten später hielt die Mutter ihr Neugeborenes in den Armen – und zwar inmitten von Zapfsäulen und Benzingeruch.