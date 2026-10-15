Turbulente Geburt Baby Aurelia kommt an Tankstelle in Dörth zur Welt Lara Kempf 15.10.2026, 15:00 Uhr

i Tabea und Pascal Berger-Seiser aus Boppard-Weiler sind froh, dass es der kleinen Aurelia nach der turbulenten Geburt an der Tankstelle in Dörth gut geht. Der Storch zur Geburt der Kleinen kommt von der Feuerwehr Boppard-Weiler, bei der Pascal Berger-Seiser Mitglied ist. Lara Kempf

Eigentlich wollte Tabea Berger-Seiser aus Boppard-Weiler die Geburt ihres dritten Kindes in entspannter Atmosphäre im Kreißsaal des Simmerner Krankenhauses verbringen. Doch Tochter Aurelia hatte andere Pläne – und plötzlich ging alles ganz schnell.

„Das Kind kommt. Jetzt.“ Diesen Satz schrie Tabea Berger-Seiser am 20. Juli dieses Jahres nicht etwa im Kreißsaal eines Krankenhauses, sondern auf der Abbiegespur zur Autobahnauffahrt in Emmelshausen. Keine zehn Minuten später hielt die Mutter ihr Neugeborenes in den Armen – und zwar inmitten von Zapfsäulen und Benzingeruch.







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