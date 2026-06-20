Nach den beiden Fußgängerbrücken folgt nun der nächste Abriss entlang der B9 in Oberwesel: Die Unterführung am Campingplatz wird zurückgebaut. Dafür muss ein Teil der Bundesstraße voll gesperrt werden. Wie die Umleitung verläuft.
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Wer in den kommenden Wochen durch Oberwesel fahren möchte, muss umplanen: Ab Montag, 22. Juni, wird die B9 für rund vier Wochen voll gesperrt. Betroffen ist der etwa 300 Meter lange Bereich zwischen den beiden ED-Tankstellen. Grund dafür sind weitere Arbeiten im Zuge der Neugestaltung des Rheinufers.