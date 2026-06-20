Neue Zufahrt zum Campingplatz B9 in Oberwesel wird vier Wochen voll gesperrt Annalena Bischoff 20.06.2026, 10:00 Uhr

i Das Großprojekt Neugestaltung des Rheinufers startete im März mit dem Abriss der beiden Fußgängerbrücken über die B9. Schon dann musste die B9 voll gesperrt werden. Annalena Bischoff

Nach den beiden Fußgängerbrücken folgt nun der nächste Abriss entlang der B9 in Oberwesel: Die Unterführung am Campingplatz wird zurückgebaut. Dafür muss ein Teil der Bundesstraße voll gesperrt werden. Wie die Umleitung verläuft.

Wer in den kommenden Wochen durch Oberwesel fahren möchte, muss umplanen: Ab Montag, 22. Juni, wird die B9 für rund vier Wochen voll gesperrt. Betroffen ist der etwa 300 Meter lange Bereich zwischen den beiden ED-Tankstellen. Grund dafür sind weitere Arbeiten im Zuge der Neugestaltung des Rheinufers.







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