Ab kommender Woche wird auf der Bundesstraße 327 auf der Strecke von Niedert bis zur Abfahrt zur Landesstraße 215 in Richtung Mühlpfad/Pfalzfeld die Straßendecke erneuert. Somit werden die Bauarbeiten der bereits im Oktober 2024 begonnenen Gesamtmaßnahme fortgesetzt. Dies hat nun der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Bad Kreuznach mitgeteilt. Baubeginn ist laut LBM am Montag, 7. Juli.

Geplant ist, die Fahrbahndecke der B327 einschließlich der Einmündungsbereiche auf einer Länge von etwa 600 Metern zu erneuern und die vorhandenen Busbuchten zu optimieren und mit sogenannten taktilen Elementen auszustatten. Zur Erklärung: Taktile Elemente an einer Bushaltestelle sind spezielle Boden- oder Leitsysteme, die blinden und sehbehinderten Menschen helfen, sich sicher und selbstständig im öffentlichen Raum zu orientieren. Der Begriff „taktil“ bezieht sich auf das Tasten beziehungsweise Fühlen – also auf die Wahrnehmung über den Tastsinn, vor allem mit den Füßen oder einem Blindenstock. Zudem werden zwei Sperrflächen an der B327 – das sind schraffierte Straßenabschnitte, die nicht befahren werden dürfen – mit Flachbordsteinen als geschwindigkeitsdämpfende Anlagen eingefasst. Die Maßnahme wird unter Vollsperrung ausgeführt und voraussichtlich bis Mitte August 2025 andauern.

Lkw und Busse haben es besonders schwer

Die ausgeschilderte Umleitung für den Pkw-Verkehr erfolgt von der Einmündung B327/L215 über die L215 in Richtung Pfalzfeld, die L214 in Richtung Leiningen über die B327 beziehungsweise von Bickenbach über die K102 in Richtung Thörlingen und in Richtung B327 sowie umgekehrt. Lastwagenfahrer haben es doppelt schwer. Aufgrund einer Höhenbegrenzung von 3,40 Meter an der Eisenbahnbrücke der L214 bei Norath und wegen der Bauarbeiten am Abfahrtsast der Autobahn 61 bei Emmelshausen wird der Lkw-Verkehr auf der Autobahn A61 über die Anschlussstellen Boppard und Pfalzfeld geführt. Außerdem wird der ÖPNV, also der regionale Busverkehr, auf den Linien 615, 617, 618, 620/N20, 625, 629 und 638 durch diese Baumaßnahme erheblich beeinträchtigt. Eine Übersicht über die Haltestellen, die während des Bauzeitraums nicht angefahren werden können, ist auf den Internetseiten des Busunternehmens Zickenheiner (zickenheiner.de) beziehungsweise auf der Seite des VRM (vrm.de) zu finden.

Mit besonders hohem Verkehrsaufkommen auf der Strecke ist rund um das erste Augustwochenende zu rechnen, wenn Tausende Technofans zur Nature One reisen. Wie Gerold Haas vom LBM Bad Kreuznach berichtet, habe man auch die Großveranstaltung bei der Planung berücksichtigt. Priorität habe jedoch gehabt, die Bauarbeiten zum Großteil in den Ferien anzusetzen. Die Anreisenden aus dem Norden können über die A61 fahren und die Abfahrt Pfalzfeld wie gewohnt nutzen – müssen also nicht die Umleitungsstrecken durch die teils engen Dörfer nehmen. Die Pendelbusse aus Richtung Koblenz sind in den vergangenen Jahren über die B327 gefahren. Auch sie müssen demnach in diesem Jahr ein Stück über die A61 fahren. Man habe wie üblich die Baustelle in Vorgesprächen mit den beteiligten Behörden beraten. Haas ist optimistisch, dass auch der Anreiseverkehr zur Nature One „im Gros funktionieren sollte“.

i Bei Niedert und Mühlpfad stehen in Kürze wieder Straßenbauarbeiten an. Der Fahrzeugverkehr muss erneut Umwege in Kauf nehmen, da der Landesbetrieb Mobilität Straßenvollsperrungen angekündigt hat. Sascha Tiebel/Fotolia. Sascha Tiebel - Fotolia

Die Gesamtmaßnahme ist bereits Ende Oktober des Vorjahres begonnen worden. Betroffen ist ein Straßenabschnitt von insgesamt 1,7 Kilometer Länge. Zunächst wurde die Deckenerneuerung der L215 zwischen der B327 und der Ortsdurchfahrt Mühlpfad auf einer Länge von etwa 1,1 Kilometer umgesetzt. Die Bauarbeiten wurden ebenfalls schon unter Vollsperrung durchgeführt und dauerten bis Ende November. Nun geht es also weiter. Die Kosten belaufen sich auf rund 1 Million Euro. Der LBM Bad Kreuznach bittet die Verkehrsteilnehmer und die Anlieger umVerständnis für die zu erwartenden Beeinträchtigungen. Gleichsam bittet er die Verkehrsteilnehmer um vorsichtige Fahrweise im Bereich der Bauarbeiten.