Azubis aus Simmern lernen Europa kennen 

Anderes Land, andere Sitten und Herangehensweisen: Azubis der unter anderem auf Traubenvollernter spezialisierten Firma ERO aus Simmern absolvierten ein Praktikum bei einem französischen Tochterunternehmen in Carassonne.
Lesezeit 2 Minuten
Im Rahmen des globalen Marktes erlangen bei mittelständischen Unternehmen internationale Geschäftsverbindungen und der Pflege dieser Kontakte immer größere Bedeutung. ERO, deutschlandweit einziger Hersteller für Traubenvollernter und einer breiten Palette von Maschinen und Geräten für den Einsatz im Weinberg, mit Sitz in Simmern und einer Dependance in Südfrankreich, pflegt weltweite Geschäftsbeziehungen.