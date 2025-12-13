Erasmus+ in Carassonne Azubis aus Simmern lernen Europa kennen Werner Dupuis 13.12.2025, 12:00 Uhr

i Die Teilnehmer am Erasmus+-Projekt (von links): Maxi Kunz (Azubi als Fachinformatiker für Systemintegration), Kilian Muders (Azubi als Konstruktionsmechaniker), Laura Schiller (angehende Mediengestalterin) und Amit Kushwaha (Auszubildender als Elektriker für Betriebstechnik). Sie waren 14 Tage lang in der ERO-Dependance in Südfrankreich. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Anderes Land, andere Sitten und Herangehensweisen: Azubis der unter anderem auf Traubenvollernter spezialisierten Firma ERO aus Simmern absolvierten ein Praktikum bei einem französischen Tochterunternehmen in Carassonne.

Im Rahmen des globalen Marktes erlangen bei mittelständischen Unternehmen internationale Geschäftsverbindungen und der Pflege dieser Kontakte immer größere Bedeutung. ERO, deutschlandweit einziger Hersteller für Traubenvollernter und einer breiten Palette von Maschinen und Geräten für den Einsatz im Weinberg, mit Sitz in Simmern und einer Dependance in Südfrankreich, pflegt weltweite Geschäftsbeziehungen.







