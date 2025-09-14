Mit Herz für Kinder, Mut zur Fantasie, Seele und einem Koffer voller Geschichten begeistert Susanne Stübe Jung und Alt. Ein Besuch bei der Bopparder Autorin.

Boppard. Auf dem Tisch im Wohnzimmer des schmucken Fachwerkhauses von Susanne Stübe finden sich Bilder, handschriftliche Entwürfe und eine „Schatzkiste“ mit ihren eigenen Werken. Zwischen Blumen, Büchern und frischem Obst aus dem eigenen Garten erzählt die Autorin von ihrer Leidenschaft für Geschichten, die sie seit Kindertagen begleitet. Stübe erschafft in ihrer Freizeit liebevoll gestaltete Kinderbücher, die Geschichten voller Fantasie und Wärme erzählen.

Susanne Stübe, geboren 1961, lebt in Boppard. Schon als junges Mädchen liebte sie das Schreiben – zunächst in Form von Briefen. „Ich war eine notorische Briefschreiberin“, sagt sie. Als Kind ließ sie mit Begeisterung Luftballons steigen, an die sie kleine Botschaften heftete. „Ich habe sehnsüchtig auf Antworten gewartet. Vielleicht war das mein erster Kontakt mit der Idee, dass Geschichten hinaus in die Welt gehen und zu jemandem zurückkehren können.“

„Nach einem Seminar saß ich am Bahnhof, und plötzlich war die Geschichte einfach da – ich musste sie sofort aufschreiben.“

Susanne Stübe

Ihre Kindheit und Jugend waren von der Lektüre geprägt: „Hanni und Nanni“, „Pucki“, die Abenteuer von Enid Blyton und Astrid Lindgren. Später, mit 18, öffnete sich ihr Blick für Belletristik und Sachliteratur. Neben ihrer langjährigen Tätigkeit als Fachkrankenschwester und Gestaltberaterin in der psychosomatischen Medizin führte sie der Weg schließlich zur Literatur.

Ein entscheidender Schritt war der Besuch an der Akademie der kulturellen Bildung in Remscheid. Zu Beginn der Corona-Pandemie 2020 absolvierte sie dort eine Fortbildung zur Erzählerin, belegte Kurse im kreativen Schreiben – eine Erfahrung, die ihr Schaffen nachhaltig prägte. „Nach einem Seminar saß ich am Bahnhof, und plötzlich war die Geschichte einfach da – ich musste sie sofort aufschreiben.“

Alles in der Welt ist beseelt

Stübes Geschichten sind geprägt von ihrer Überzeugung, dass alles in der Welt beseelt ist – Menschen, Tiere, selbst Objekte. Märchen spielen dabei eine große Rolle. Sie orientiert sich am klassischen Leitmotiv: ein Held, eine Konfliktsituation, ein gutes Ende. „Das Märchen ist eine Art Heilungsprozess“, erklärt sie.

Neben Kinderbüchern schreibt sie auch Gedichte und kleine Vignetten, die aus alltäglichen Beobachtungen entstehen. Inspiration findet sie im Alltag, in Erinnerungen oder auch in psychologischen Fragen: „Was ist verrückt, was normal? Diese Themen lassen mich nicht los.“

Mit Stift und Papier

Wenn Susanne Stübe schreibt, tut sie es zunächst mit Stift und Papier. „Handschriftlich komme ich besser in den Flow – manchmal bis tief in die Nacht“, erzählt sie. Danach überträgt sie ihre Texte am Computer. Kürzere Gedichte entstehen auch schon mal draußen in der Natur. Ihre Geschichten sind nicht ortsgebunden, doch manchmal blitzt die Region auf: So verwebt sie etwa in der Erzählung vom „Hasenwinkel“ die Sage vom regionalen „Tal der feindlichen Brüder“.

Als Mitglied des Fördervereins der Stadtbibliothek Koblenz ist sie im Austausch mit anderen Autoren, Kritikern und Lesern. Prägend war für sie der Kontakt mit Kinderbuchkritikerin Traute van Aswegen, deren damalige Buchhandlung in Brunsbüttel zu einer Adresse für bedeutende Autoren wurde.

„Es geht darum, Kinder ernst zu nehmen, ihnen Verständnis und liebevollen Umgang entgegenzubringen.“

Susanne Stübe

Stübes Geschichten haben auch internationale Wege gefunden. Durch die Städtepartnerschaft zwischen Boppard und Arroio do Meio (Brasilien) gelangten acht ihrer Bücher handsigniert und mit einer persönlichen Widmung in die öffentliche Bibliothek des Bundesstaates Rio Grande do Sul. Für Kinder und Familien dort sind sie ein wertvoller Beitrag zur kulturellen Bildung und zur Förderung der Lesefreude. „Es ist ein schönes Gefühl, dass meine Bücher Kindern auch am anderen Ende der Welt Freude machen können“, sagt Stübe.

Stübe arbeitet an neuen Projekten: Geschichten für Jugendliche und sogar ein Roman für Erwachsene mit dem Titel „Ankommen, um nicht zu bleiben“ liegen bereits auf ihrem PC. Über den Kinderbuchmarkt spricht sie mit Leidenschaft: „Wir brauchen Mut zur Fantasie, Selbstbewusstsein, Zusammenarbeit und Achtsamkeit. Es geht darum, Kinder ernst zu nehmen, ihnen Verständnis und liebevollen Umgang entgegenzubringen – sei es von Eltern, Großeltern oder uns Autoren.“

Bücher und Veröffentlichungen

Stübe veröffentlicht ihre Werke über Books on Demand (BoD/Eigenvertrieb). Knapp ein Dutzend Titel sind inzwischen erschienen, darunter etwa „Ganz schön verrückt“ mit der Figur „Opa Kurt“, zwei Bände der „Abenteuer der Kinder im Hasenwinkel“ und Geschichten wie „SOS im Schlosspark“, „Pepe Mümmeltei und Lila Rosenstern sind auf Krawall gebürstet“ und „Am goldenen Ufer beginnt der Regenbogen“. Die Illustrationen in den Büchern stammen ebenfalls aus Stübes Feder. „Ich liebe es, wenn Text und Bild miteinander verschmelzen“, sagt sie. Susanne Stübe präsentiert außerdem musikalische Lesungen, die durch ihre freie Erzählkunst fast schon Hörbuchcharakter haben. Dazu gehören unter anderem Märchen der Brüder Grimm.