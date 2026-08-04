Zwei Bücher geschrieben
Autor aus Kirchberg erschafft mystische Welten
Mit seinen beiden Büchern „Das Geheimnis des Windes: Erwachen“ sowie „Das Geheimnis des Windes: Erkenntnis“ möchte Michael Tschi
Mit seinen beiden Büchern „Das Geheimnis des Windes: Erwachen“ sowie „Das Geheimnis des Windes: Erkenntnis“ möchte Michael Tschida seine Leser in eine fantastische Welt voller spiritueller Mysterien entführen.
Lara Kempf

Gibt es Wiedergeburt und ein früheres Leben? Diese Fragen beschäftigen Michael Tschida aus Kirchberg seit Jahren. In zwei Romanen hat der 37-Jährige diese Thematik aufgegriffen. Seine Leser werden dabei in eine mystische Welt entführt.

Lesezeit 3 Minuten
Hat ein Mensch mehrere Leben? Haben wir schon einmal gelebt und werden nach unserem Tod vielleicht sogar wiedergeboren? Diese Fragen beschäftigen Michael Tschida aus Kirchberg schon lange. Auseinandergesetzt hat er sich mit ihnen in gleich zwei Büchern, die er geschrieben hat.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungKultur
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren