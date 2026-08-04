Zwei Bücher geschrieben Autor aus Kirchberg erschafft mystische Welten Lara Kempf 04.08.2026, 10:00 Uhr

i Mit seinen beiden Büchern „Das Geheimnis des Windes: Erwachen“ sowie „Das Geheimnis des Windes: Erkenntnis“ möchte Michael Tschida seine Leser in eine fantastische Welt voller spiritueller Mysterien entführen. Lara Kempf

Gibt es Wiedergeburt und ein früheres Leben? Diese Fragen beschäftigen Michael Tschida aus Kirchberg seit Jahren. In zwei Romanen hat der 37-Jährige diese Thematik aufgegriffen. Seine Leser werden dabei in eine mystische Welt entführt.

Hat ein Mensch mehrere Leben? Haben wir schon einmal gelebt und werden nach unserem Tod vielleicht sogar wiedergeboren? Diese Fragen beschäftigen Michael Tschida aus Kirchberg schon lange. Auseinandergesetzt hat er sich mit ihnen in gleich zwei Büchern, die er geschrieben hat.







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