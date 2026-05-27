„Top Gun“, „A Star is born“ und „Rush“: Auch in diesem Jahr bietet das Autokino in Simmern wieder eine bunte Auswahl an Filmen an. Doch nicht nur Cineasten kommen am Fronleichnamswochenende dort auf ihre Kosten.
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Eingefleischte Autokinofans können es kaum erwarten. Im Vorfeld der Heimat Europa Filmfestspiele findet am langen Fronleichnamswochenende, von Mittwoch, 3. Juni, bis Samstag, 6. Juni, auf dem Parkplatz zwischen dem Simmerner Rathaus und dem Hunsrückbad wieder das bei Nostalgikern und Cineasten beliebte Autokino statt.