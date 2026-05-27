Kinoerlebnis im Freien Autokino Simmern besticht mit Action und Romantik Werner Dupuis 27.05.2026, 17:00 Uhr

i Oldtimer sind beim Autokino genauso gern gesehen wie aktuelle Modelle, egal ob Stromer oder Verbrenner. Gastgeber sind in bewährter Kooperation zwischen Stadt Simmern und dem Pro-Winzkino (von links) Klaus Endres, Andreas Nikolay, Peter Huth und Melina Michel. Werner Dupuis. Wermer Dupuis

„Top Gun“, „A Star is born“ und „Rush“: Auch in diesem Jahr bietet das Autokino in Simmern wieder eine bunte Auswahl an Filmen an. Doch nicht nur Cineasten kommen am Fronleichnamswochenende dort auf ihre Kosten.

Eingefleischte Autokinofans können es kaum erwarten. Im Vorfeld der Heimat Europa Filmfestspiele findet am langen Fronleichnamswochenende, von Mittwoch, 3. Juni, bis Samstag, 6. Juni, auf dem Parkplatz zwischen dem Simmerner Rathaus und dem Hunsrückbad wieder das bei Nostalgikern und Cineasten beliebte Autokino statt.







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