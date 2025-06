Autokino in Simmern kommt gut an

Der Rathausplatz wird zum Kino, die Fassade des Hunsrückbads zur Leinwand: An vier Abenden haben das Pro-Winzkino und die Stadt Simmern jetzt ein Autokino veranstaltet.

Auf der Pritsche ihres Pickups haben es sich vier jungen Leute aus Rödern bei einer Vorstellung des Autokinos am Simmerer Rathausplatz gemütlich gemacht. Gut gepolstert auf einer dicken Luftmatratze, eingehüllt in eine Decke und ausreichend versorgt mit süßen und salzigen Snacks und Getränken, schauten sie sich die Komödie „Alter weißer Mann“ mit Jan Josef Liefers an.

Gut besucht waren alle vier Freiluft-Kinoabende von Mittwoch bis Samstag. Veranstaltet vom Pro-Winzkino und der Stadt Simmern und im Vorfeld der Heimat Europa Filmfestspiele standen für Nostalgiker und Cineasten vier Filme zur Auswahl. Als Leinwand diente die Fassade des Hunsrückbades, ein Büro im Rathaus war zum Vorführraum umfunktioniert worden.

Los ging es jeweils sofort nach Einbruch der Dunkelheit gegen kurz nach 22 Uhr. Genügend Platz war für 70 Autos, und in der ersten Reihe gab es auch noch Stühle für alle, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad gekommen waren.