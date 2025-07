Weiteres Ungemach droht Autofahrern, die von Kirchberg aus nach Süden in Richtung Nahe fahren wollen. Am Ortsausgang von Dickenschied soll der Knotenpunkt Bundesstraße 421/Landesstraße 184 (von dort geht es über Rohrbach, Woppenroth und Schneppenbach in Richtung Kirn) saniert werden. Dafür muss dieser Bereich für den Straßenverkehr voll gesperrt werden. Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 14. Juli, und dauern voraussichtlich zwei Wochen – also bis Freitag, 25. Juli. Dies hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Bad Kreuznach mitgeteilt.

Wörtlich heißt es in der Pressemitteilung: „Für den Bauablauf ist es notwendig, den Knotenpunkt für den Verkehr voll zu sperren.“ Es werde eine weiträumige Umleitung – aus dem Norden kommend – bereits ab Kirchberg ausgeschildert, heißt es da weiter. Der Verkehr werde über die Bundesstraße 50 in Richtung Simmern bis zur Abfahrt Simmern-West/Kastellaun und weiter über die Landesstraße 108/Landesstraße 162 in Richtung Gemünden umgeleitet. Von dort führt die weitere Umleitung über die Landesstraße 162 in Richtung Rhaunen, weiter über die Landesstraße 182/Landesstraße 185 in Richtung Lindenschied bis zur Bundesstraße 421.

i Noch kann die Strecke ab diesem Knotenpunkt - links geht es nach Schlierschied, rechts nach Woppenroth - nach Schneppenbach und Bruschied befahren werden. Doch schon in Kürze soll auch dieser Straßenabschnitt erneuert werden. Andreas Nitsch

Der Landesbetrieb Mobilität Bad Kreuznach verweist gleichzeitig auf die bevorstehende Sperrung der Landesstraße 184 zwischen Bruschied und Schneppenbach. Beide Maßnahmen überschneiden sich für den Zeitraum von etwa einer Woche. Dort wird am Montag, 21. Juli, mit der Fahrbahnsanierung der Landesstraße L 184 begonnen. Diese Baumaßnahme des Landes Rheinland-Pfalz – rund 1.100.000 Euro sind dafür vorgesehen – wird voraussichtlich bis Ende September andauern. Aufgrund der umfangreichen Asphaltarbeiten und der zur Verfügung stehenden Fahrbahnbreiten könne die Baumaßnahme aus Gründen der Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer und für die Bauarbeiter nur unter Vollsperrung der L184 ausgeführt werden, erklärt der LBM.

Dies ist geplant: Die Fahrbahnsanierung auf einer Gesamtlänge von etwa 3810 Metern wird in zwei zeitlich getrennte und aufeinanderfolgende Bauabschnitte aufgeteilt. Der erste Abschnitt mit einer Länge von 980 Metern befindet sich zwischen den Ortslagen Bruschied und Schneppenbach. Die Arbeiten auf diesem Abschnitt beginnen am Montag, 21. Juli, und sollen innerhalb der Sommerferien abgeschlossen werden. Während der Umleitungsphase zum ersten Bauabschnitt ist die Ortslage Schneppenbach aus Fahrtrichtung Dickenschied/Rohrbach erreichbar.

Schneppenbach kann aus einer Richtung immer angefahren werden

Der zweite Abschnitt mit einer Länge von etwa 2860 Metern befindet sich zwischen der Ortslage Schneppenbach und der Anschlussstelle Landesstraße 162/Landesstraße 184 und schließt an den dann bereits sanierten Streckenabschnitt der Landesstraße 184 an. Der zweite Bauabschnitt beginnt direkt im Anschluss an den vorherigen Bauabschnitt. Ganz wichtig: Während der Umleitungsphase zum zweiten Bauabschnitt ist die Ortslage Schneppenbach aus Fahrtrichtung Rudolfshaus erreichbar.

Die Umleitung des Straßenverkehrs erfolgt von Bruschied über die Landesstraße 184 und die Landesstraße 182 nach Rhaunen zur Landesstraße 162 und weiter über die Ortslagen Hausen und Woppenroth zur Landesstraße 184 beziehungsweise umgekehrt. Über das genaue Zeitfenster des zweiten Bauabschnitts werde nochmals separat und rechtzeitig informiert, betont der LBM. Der Landesbetrieb Mobilität Bad Kreuznach bittet die Verkehrsteilnehmer und vor allem die Anlieger um Verständnis für die zu erwartenden Behinderungen und Beeinträchtigungen.

i Früher als gedacht kann die Bundesstraße 421 ab der Abzweigung nach Gehlweiler in Richtung Königsau, Kellenbach und Simmertal wieder befahren werden. Die Autofahrer freut's. Andreas Nitsch

Aber es gibt auch gute Nachrichten: Nach umfangreichen Erneuerungsarbeiten sollte die Bundesstraße 421, die das Naheland mit dem Kirchberger Raum verbindet, Ende Juni wieder für den Fahrzeugverkehr freigegeben werden. Doch die Vollsperrung des Streckenabschnitts zwischen Gehlweiler und Königsau musste darüber hinaus aufrecht erhalten werden. Geplant war dies bis Mitte Juli. Grund dafür waren zusätzliche Arbeiten, die im Vorfeld nicht erwartet worden waren. Diese Arbeiten sind nun abgeschlossen, die Straße ist wieder freigegeben.