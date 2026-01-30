Hinweise und Videos an Polizei Autoeinbrüche in Bickenbach, Beltheim und Emmelshausen Annalena Bischoff 30.01.2026, 18:00 Uhr

i Mehrere Autobesitzer meldeten sich bei den Polizeistationen Simmern und Boppard, nachdem in ihre Autos eingebrochen wurde. Philipp Lauer

Zerwühlte Mittelkonsolen, fehlende Gegenstände: Im Vorderhunsrück meldeten sich mehrere Autobesitzer bei der Polizei. Unbekannte waren in ihre Fahrzeuge eingebrochen. Wir haben bei der Polizei nachgefragt.

Es sind oft die kleinen Dinge, die zuerst auffallen: ein geöffnetes Fach, eine verschobene Tasche, eine leere Ablage. Mehrere Autobesitzer aus Bickenbach, Beltheim und Emmelshausen meldeten solche Beobachtungen in den vergangenen Tagen bei den Polizeiinspektionen Simmern und Boppard.







