Hinweise und Videos an Polizei
Autoeinbrüche in Bickenbach, Beltheim und Emmelshausen
Mehrere Autobesitzer meldeten sich bei den Polizeistationen Simmern und Boppard, nachdem in ihre Autos eingebrochen wurde.
Philipp Lauer

Zerwühlte Mittelkonsolen, fehlende Gegenstände: Im Vorderhunsrück meldeten sich mehrere Autobesitzer bei der Polizei. Unbekannte waren in ihre Fahrzeuge eingebrochen. Wir haben bei der Polizei nachgefragt.

Es sind oft die kleinen Dinge, die zuerst auffallen: ein geöffnetes Fach, eine verschobene Tasche, eine leere Ablage. Mehrere Autobesitzer aus Bickenbach, Beltheim und Emmelshausen meldeten solche Beobachtungen in den vergangenen Tagen bei den Polizeiinspektionen Simmern und Boppard.

