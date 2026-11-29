Rettungseinsatz bei Woppenroth Auto wird bei Unfall zwischen Bäumen eingeklemmt Sebastian Schmitt 29.11.2026, 11:28 Uhr

i Unfall bei Woppenroth: Auto wird zwischen Bäumen eingeklemmt. Sebastian Schmitt

Ein Autowrack, eingeklemmt zwischen Bäumen am Straßenrand der L184: Dieses Bild bot sich den Einsatzkräften am Samstag, 28. November, bei Woppenroth. Der Unfallhergang wirft Fragen auf.

Ein spektakulärer Verkehrsunfall hat sich am Samstagabend, 28. November, gegen 19.15 Uhr auf der L184 zwischen Schneppenbach und der Woppenrother Kreuzung unmittelbar an der Kreisgrenze ereignet. Unter dem Einsatzstichwort „Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person“ wurden zunächst die Feuerwehren Gemünden und Dickenschied unter der Leitung von Florian Rockenbach alarmiert.







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